Honran a los caídos del 20 de diciembre de 1989

Con actos conmemorativos en el Jardín de Paz, Panamá recordó este sábado, a los caídos durante la invasión de Estados Unidos del 20 de diciembre de 1989.

En el jardín de Paz, se concentraron autoridades y familiares de las víctimas y desaparecidos, en un acto por los 36 años de este histórico acontecimiento.

La invocación religiosa estuvo a cargo de monseñor José Domingo Ulloa, arzobispo de Panamá.

“Honrando un recordando con mucho respeto el 20 de diciembre de 1989. Un día que marcó nuestra historia y nos recuerda el dolor que vivió Panamá como nación. Hoy honramos a las víctimas, acompañamos a sus familiares y reflexionamos sobre lo vivido, reafirmando nuestro compromiso con la memoria, la soberanía, la democracia y el futuro del país”, comentó el ministro de Salud Fernando Boyd.

Por su parte, Rolando Murgas Torrazza, presidente de la Comisión 20 de diciembre de 1989, manifestó que “hoy, el pueblo panameño con la frente en alto y henchido de patriotismo, cierra filas en la recuperación de nuestra identidad nacional y en su reencuentro con la búsqueda de la verdad histórica, dejando atrás los repetidos silencios y el desvío de la mirada, que eludía la puesta en evidencia de la magnitud de la infame invasión del Ejército de los Estados Unidos de América”.