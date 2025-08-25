Hospital Nicolás A. Solano investiga quemaduras a paciente y suspende turnos del médico involucrado

Un paciente del Hospital Regional Nicolás A. Solano (HRNAS) sufrió quemaduras durante la limpieza de una herida abdominal, informó el centro hospitalario este lunes, 25 de agosto.

Como medida preventiva, el HRNAS ha suspendido los turnos del médico involucrado mientras se realizan las investigaciones correspondientes. “El hospital colaborará plenamente con las autoridades del Ministerio Público en las diligencias que se estén desarrollando”, señala el comunicado oficial.

El hospital también informó que la Dirección Médica, con el apoyo del Ministerio de Salud, está reforzando los protocolos de atención centrados en la humanización del servicio, con el objetivo de garantizar una atención médica respetuosa, digna y empática para la población de Panamá Oeste.

El HRNAS ofreció disculpas al paciente y a sus familiares por la situación vivida en sus instalaciones, reiterando su compromiso con la seguridad y bienestar de los pacientes.