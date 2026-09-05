Hospital Obaldía en Chiriquí recibe donación de B/. 500 mil en equipos médicos

Una donación de equipos médicos y mobiliario valorada en aproximadamente B/. 500,000.00 fue entregada al Hospital Materno Infantil José Domingo de Obaldía, en la provincia de Chiriquí por el Club Kiwanis y la empresa UCITECH, con el propósito de fortalecer la atención que reciben madres, niños y pacientes de la región.

De acuerdo con información del Club Kiwanis, los equipos serán destinados a áreas fundamentales del hospital, entre ellas cuidados intensivos, labor y partos, urgencias, neonatología, ginecología y pediatría, donde contribuirán a mejorar las condiciones para la atención de los pacientes.

El Dr. Luis Carlos Bravo Dutary, Presidente Designado del Patronato del Hospital José Domingo de Obaldía, destacó que el aporte responde a necesidades concretas del centro hospitalario y reconoció el esfuerzo realizado para coordinar el traslado de los equipos desde la ciudad capital hasta la provincia de Chiriquí.

“Cuando servir se traduce en soluciones, quienes ganan son nuestros pacientes”, afirmó Bravo Dutary.

Por su parte, el Dr. Jorge Ng Chinkee, Director Médico del hospital, señaló que la donación tendrá una incidencia directa en la capacidad de atención del centro médico.

“Cada equipo que llega a estas áreas fortalece nuestra capacidad de cuidar y salvar vidas”, manifestó.

El HK Jaime Cazorla, Presidente de Kiwanis David, destacó la importancia de sumar esfuerzos entre organizaciones y empresa privada para atender las necesidades de la población.

“Cuando nos unimos para servir, podemos convertir una necesidad en una respuesta que transforma vidas”, expresó.

Asimismo, la HK Ginette Borace, Presidenta de Kiwanis Metropolitano, reafirmó el compromiso de continuar impulsando proyectos conjuntos en beneficio de la comunidad. Como parte de esta iniciativa, también se realizó la entrega de medicamentos al Hospital José Domingo de Obaldía y al Ministerio de Salud, Región de Chiriquí.

En representación de UCITECH, la HK Liliana Batista resaltó el compromiso social de la empresa y la importancia de que las acciones de responsabilidad social se traduzcan en beneficios concretos para la población.

“El verdadero compromiso social se demuestra cuando nuestros esfuerzos se convierten en bienestar para la comunidad”, expresó Batista.

Entre los equipos entregados se encuentran seis camillas eléctricas de hospitalización, cuatro camas hospitalarias eléctricas A6, tres camas eléctricas de parto, cuatro camillas de emergencia con mesa de monitor y tres camillas de emergencia hidráulicas radiolúcidas.

El aporte incluye además ocho cunas tipo moisés con carrito de altura ajustable, dos estructuras para cama pediátrica, un colchón, dos soportes de montaje, siete porta sueros, diez burós de metal-plástico y accesorios complementarios.

El Club Kiwanis destacó que esta donación representa una acción de solidaridad y servicio que busca generar un impacto directo en la atención de la población materno-infantil de Chiriquí, Bocas del Toro y la Comarca Ngäbe-Buglé.

La organización reiteró su compromiso de continuar desarrollando iniciativas y alianzas orientadas a apoyar a las comunidades y contribuir al fortalecimiento de la atención de salud, especialmente en beneficio de la niñez y las familias de la región.