Hoy un grupo de diputados visitarán la región de Azuero por la crisis hídrica

Este viernes, 27 de junio, un grupo de diputados realizará una gira en la región de Azuero como parte del seguimiento a la crisis hídrica que se vive en el lugar, confirmó el parlamentario por la libre postulación, Lenin Ulate.

Ulate indicó que irán por cuenta propia, luego que la Comisión de Salud cancelará a última hora la gira que habían acordado desde tres comisiones de la Asamblea Nacional.

“En vista de la cancelación de la gira a la región de Azuero, los HD Lenin Ulate, Miguel Campos, Yarelis Rodríguez y Yamireliz Chong, estaremos haciendo la gira hoy, en coordinación con el alcalde de La Villa, quien nos recibirá y acompañará en el recorrido”, expresó el diputado.

Por su parte, Chong manifestó que “realizaremos un recorrido por distintos puntos de la región de Azuero. Cabe destacar que todos los gastos que se generen serán cubiertos con recursos personales de cada diputado”.

De acuerdo con los parlamentarios, “la gira tiene como propósito investigar y accionar sobre el tema de la contaminación del agua en esa provincia”.

“La gira para fiscalizar la crisis del agua estaba prevista en coordinación con las comisiones de Salud, Ambiente y Asuntos Agropecuarios. Debimos haber estado ahí hoy (ayer), cumpliendo con nuestra responsabilidad. Pero por falta de quórum institucional no se pudo llevar a cabo. Me duele profundamente, porque el agua no puede esperar”, señaló Rodríguez.