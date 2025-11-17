IDAAN reprograma trabajos en la planta potabilizadora Roberto Reyna para el 20 de noviembre

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que los trabajos programados para este martes 18 de noviembre en la planta potabilizadora Roberto Reyna, fueron reprogramados debido a las incidencias ocasionadas por la crecida del río La Villa durante el fin de semana.

La institución detalló que las labores se realizarán este jueves 20 de noviembre, en horario de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., con el fin de garantizar condiciones óptimas para el mantenimiento requerido en la planta.