Iglesia Católica en Panamá canalizará donaciones a Venezuela a través de Cáritas

Al concluir la 225.ª Asamblea Ordinaria de los Obispos de Panamá, celebrada del 29 de junio al 3 de julio de 2026, la Iglesia católica abordó el mecanismo de canalización de las donaciones destinadas a Venezuela, en el marco de una iniciativa de solidaridad internacional.

El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, explicó que la Iglesia está promoviendo la participación no solo de fieles católicos, sino también de ciudadanos en general que deseen aportar a la causa humanitaria.

“Estamos motivando no solo a los católicos, sino a todos los ciudadanos de buena voluntad para que nos unamos en solidaridad con los hermanos de Venezuela”, señaló.

Ulloa detalló que los recursos serán gestionados a través de Cáritas Panamá y canalizados directamente hacia Cáritas Venezuela, con el fin de asegurar que la ayuda llegue a las personas más necesitadas.

“Todo el dinero será canalizado desde la pastoral social Cáritas Nacional a las Cáritas de Venezuela, para que pueda llegar realmente a los más necesitados”, afirmó.

El arzobispo subrayó que el proceso contará con mecanismos de rendición de cuentas para garantizar transparencia en el manejo de los fondos recaudados.