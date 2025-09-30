IMA venderá las cajas navideñas a 15 dólares este año

Las cajas navideñas se venderán a 15 dólares, durante las tradicionales Naviferias, anunció el director general del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), Nilo Murillo.

Los productos que traerá el kit son: una pieza de jamón Picnic, 5 libras de arroz, maíz pilado, sal, guandú, azúcar, lata de piña en rodajas o aceite.

Murillo explicó que, “se distribuirán 800 mil cajas navideñas en 160 puntos de todo el país, con el objetivo de garantizar rapidez y eficiencia en la entrega”.

“Este año se visitarán más sitios en todo el país, ampliando el alcance de las Naviferias para beneficiar a más familias”, agregó.

Destacó que “estamos comprometidos con llevar productos de calidad a precios justos, asegurando que la distribución sea rápida y eficiente”.