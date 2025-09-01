IMHPA emite aviso de vigilancia por lluvias significativas hasta el 3 de septiembre

El Instituto de Hidrología y Meteorología de Panamá (IMHPA) anunció este lunes 1 de septiembre que el paso de la Onda Tropical No. 28, sumado a la activación de un sistema de bajas presiones, generará lluvias de consideración en gran parte del país desde hoy y hasta el miércoles 3 de septiembre.

Las meteorólogas Pilar López y Julissa Rivera, del IMHPA, explicaron que la situación atmosférica incrementará el potencial de aguaceros, por lo que se mantiene un aviso de vigilancia meteorológica para las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro, Veraguas, Coclé, Panamá Oeste, Colón, Panamá y la comarca Ngäbe-Buglé.

En el resto del territorio nacional se prevén lluvias de menor intensidad, aunque no se descarta actividad eléctrica y acumulados puntuales.

El aviso de vigilancia estará vigente hasta las 11:59 p.m. del miércoles 3 de septiembre de 2025.

Las autoridades reiteran a la ciudadanía la importancia de tomar medidas de prevención, en especial en zonas vulnerables a inundaciones y deslizamientos de tierra.