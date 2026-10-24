IMHPA prevé lluvias y tormentas eléctricas en varias regiones del país

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) informó que para este sábado se esperan lluvias dispersas de moderadas a fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas, en distintas regiones del país, tanto en la vertiente del Caribe como en la del Pacífico.

En el Caribe, las condiciones lluviosas se prevén durante la madrugada en la comarca Guna Yala, Costa Abajo de Colón, el norte de Veraguas y la comarca Ngäbe-Buglé. Durante la mañana, las precipitaciones se concentrarán principalmente en Bocas del Toro, la comarca Ngäbe-Buglé, el norte de Veraguas y Costa Abajo de Colón.

Para la tarde, se esperan lluvias de moderadas a fuertes con tormentas eléctricas en Guna Yala, sectores de Costa Arriba de Colón y áreas montañosas de Bocas del Toro, mientras que en la noche las condiciones se mantendrán en Costa Abajo de Colón y el norte de Veraguas.

En la vertiente del Pacífico, el Imhpa pronostica aguaceros dispersos con tormentas eléctricas en el golfo de Panamá durante la madrugada, además de lluvias aisladas en Darién, Panamá Este, la región metropolitana, Panamá Oeste, Coclé y el sur de Veraguas.

Durante la tarde, las precipitaciones podrían alcanzar intensidades moderadas a fuertes en Darién, Panamá Este, Chiriquí, el sur de Veraguas y la península de Azuero. Para la noche, se prevén tormentas eléctricas en Chiriquí, el golfo de Chiriquí, el centro y sur de Veraguas y el golfo de Panamá.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas oscilarán entre 13 °C y 18 °C en la cordillera Central, mientras que en el resto del país estarán entre 21 °C y 27 °C. Las máximas alcanzarán entre 27 °C y 29 °C en la vertiente del Caribe, Panamá y Panamá Oeste, y hasta 31 °C en otras regiones.

Respecto a las condiciones marítimas, se esperan olas de entre 0.3 y 0.8 metros en el Caribe, y de entre 0.4 y 1.6 metros en el Pacífico. Asimismo, los índices de radiación ultravioleta UV-B se ubicarán entre niveles de riesgo moderado y muy alto.

El instituto recomendó prestar atención a los avisos de vigilancia meteorológica vigentes ante las condiciones previstas.