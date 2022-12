$!Imperan estafas con autos alquilados

La venta de autos arrendados con documentos falsos y el pago con cheques sin fondos o robados, así como la venta de productos a través de las redes sociales, se ha convertido en la nueva modalidad del delito de estafa en nuestro país, aseguró el fiscal de la Sección Quinta de Delitos contra el Patrimonio, Nahaniel Murgas.

Un informe del Ministerio Público detalló que este delito suma 5,010 casos, faltando 15 días para culminar el 2022, superando así los registros del 2022, cuando se dieron 4,811 casos en todo el año. “Hemos visto muchos casos de personas que se dedican a arrendar vehículos, con documentos de identificación personal alterados, registros de vehiculares falsos, para luego venderlos en redes sociales haciéndose pasar por propietarios”, explicó el fiscal Murgas, quien resaltó que estas modalidades delictivas provienen del extranjero.

Entre el año pasado y en lo que va del 2022 la estafa se ha convertido en el delito de mayor impacto, igualando las cifras de los delitos comunes como el robo y el hurto, según las estadísticas del MP. El funcionario del Ministerio Público aseveró que los autos, teléfonos móviles, computadoras, y otros artículos tecnológicos son el enganche con el que caen las víctimas de estafas.

El fiscal recomienda a los compradores por redes sociales leer los comentarios de los anuncios, no hacer transferencias de dinero sin tener el objeto a comprar, no entregar la mercancía hasta que el dinero que le transfieren no se haga efectivo en su cuenta bancaria y verificar que la documentación entregada sea original.

“El delito de estafa está de moda y las investigaciones para dar con los responsables es un poco complicada, ya que muchos de sus actores están en las cárceles y hacen constantes cambios de números telefónicos, pero no es un delito que queda impune”, concluyó.