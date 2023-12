Impiden ingreso de camiones con cal a Minera Panamá, producto usado para que las tinas de relave no pierdan su estabilidad y se desborden

El defensor del Pueblo Eduardo Leblanc reveló que un grupo de personas mantiene un puesto de control ilegal en la comunidad de San Juanito, en la entrada que conduce a la mina de Minera Panamá.

El Frente Campesino de Coclé, que se mantiene en vigila permanente, argumentó desconocer la finalidad del material que se pretende ingresar a la mina, por lo que se negaron a abrir el paso al equipo.

Reinaldo Garcés, representante del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (SUNTRACS) en Coclé, informó que desde “la gobernación se envió un emisario para tratar de que entraran los camiones y también estuvo el defensor del Pueblo”.

“Queremos hacer la denuncia ante MiAmbiente sobre una posible incursión de seis camiones con cal que no sabemos cuáles son las intenciones”, explicó.

Agregó que “el paso está abierto para todos los moradores de la comunidad, a excepción de algún equipo que Minera trate de ingresar para efecto de seguir con la extracción del cobre”.

Por su parte, el defensor Eduardo Leblanc manifestó: “lo que está ocurriendo en San Juanito es que hay un grupo de personas que no dejan pasar los camiones, ni buses para retirar o entrar personal. La mina está parada, le puedo decir que yo fui a la inspección”.

“Pero según información técnica, la mina necesita cal y arena para que las tinas de relave no pierdan su estabilidad y no se desborden y la arena no llegue a nuestros ríos. Es decir que esa actividad (Cierre de vías) puede estar atentando en contra de la seguridad ambiental de ellos y de todos los pobladores”, manifestó el ombudsman a Metro Libre.

“La razón de ser de esa protesta ya se perdió... Una persona que no conoce de temas ambientales no puede disponer qué entra y qué no”, subrayó.

El defensor expresó que se abrió una queja en contra de MiAmbiente y el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) para se encarguen de la situación. El diario Metro Libre realizó las consultas respectivas sobre el tema a ambos ministerios, sin embargo, hasta la fecha no se ha recibido una respuesta.