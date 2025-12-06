Impulsan jornada de limpieza y educación ambiental en Playa La Ensenada por el Día del Voluntario Ambiental

En el marco del Día del Voluntario Ambiental, que se celebra cada 5 de diciembre, la Regional de Panamá Oeste del Ministerio de Ambiente, desarrolló una jornada integral de limpieza y educación ambiental en Playa La Ensenada, en San Carlos, comunicó el Ministerio de Ambiente.

El personal de la institución informó que la actividad reunió a voluntarios ambientales, representantes del grupo OASIS, Organizaciones de Base Comunitaria (OBC), Fundación Mareas, la Junta Comunal de San Carlos y residentes del área, quienes unieron esfuerzos para promover el cuidado del entorno marino-costero y fortalecer la cultura de responsabilidad ambiental.

Luis Mendoza, jefe de la Sección de Cultura Ambiental de MiAMBIENTE Panamá Oeste, detalló que la limpieza se llevó a cabo en un tramo aproximado de un kilómetro de playa, donde se recolectaron desechos sólidos como plásticos, envases y residuos de difícil degradación que afectan la biodiversidad y la calidad del ecosistema.

De manera simultánea, la entidad instaló un punto informativo con material educativo y charlas breves sobre consumo responsable, economía circular, manejo adecuado de desechos y la importancia del voluntariado para la conservación.