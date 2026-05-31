Impulsan tecnologías para fortalecer seguridad hídrica en Azuero

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) implementó el programa “Azuero Verde” en centros educativos de Herrera y Los Santos con una inversión en tecnología verde que busca reducir la contaminación hídrica y aumentar la resiliencia de las comunidades ante el cambio climático.

La iniciativa contempla 18 biodigestores instalados en escuelas de la región. Los equipos transforman residuos orgánicos en biogás para uso en comedores escolares y en abono orgánico para huertos. Según MiAmbiente, los biodigestores también sirven como aulas prácticas para capacitar a estudiantes, docentes y comunidades en tecnologías sostenibles.

En seguridad hídrica, la entidad ya instaló 8 Sistemas de Captación de Agua de Lluvia (SCALL) y proyecta 12 más para llegar a 20 unidades. El objetivo: garantizar agua para limpieza, saneamiento y operaciones en escuelas y centros de salud.

Durante una gira técnica al biodigestor de la escuela El Pájaro, en Pesé, el ministro Juan Carlos Navarro anunció dos medidas para productores. Primero, MiAmbiente revisa la norma de tarifas por uso de agua de pozos profundos. Los productores quedarán eximidos de deudas acumuladas y solo pagarán bajo la nueva regulación que entra en vigencia en 2027. Segundo, la cartera ambiental priorizará la rehabilitación de la mini represa de El Pájaro como acción clave ante el Fenómeno de El Niño.

“Panamá necesita infraestructura que una innovación, agua y comunidad. Azuero Verde es un ejemplo de cómo la tecnología ambiental se traduce en menos vulnerabilidad y más oportunidades para el campo”, indicó Navarro.