Imputan cargo por peculado a una extesorera de Burunga

Una extesorera de la Junta Comunal de Burunga, en el distrito de Arraiján, fue imputada por el delito de peculado doloso agravado, a través de la Fiscalía Anticorrupción, confirmaron del Ministerio Público (MP).

A la extesorera se le investiga por el delito relacionado al Programa de Inclusión Social (PDIS), cuyo objetivo es transferir recursos financieros a las Juntas Comunales y Municipios para que realicen proyectos en comunidades de difícil acceso.

A esta ciudadana se le aplicó por parte del Juzgado de Garantías las medidas de prohibición de acercarse a personas relacionadas con la causa, residir en el mismo domicilio, sin embargo, la Fiscalía había peticionado la detención provisional por los riesgos procesales existentes por lo cual apeló la decisión, quedando programada la audiencia para el próximo 29 de agosto de 2025.

En este caso de la Junta Comunal de Burunga, el informe de auditoría proporcionado por la Contraloría concluye la incorrección en el manejo de los desembolsos por B/. 185,378.39, que estaban bajo su custodia y administración.

En el caso de las irregularidades en las Juntas Comunales se han imputado por el delito de peculado a 21 personas entre estas, representantes y tesoreros, según datos del MP.