Imputan cargos a siete beneficiarios de los auxilios económicos del Ifarhu

Un juez de garantías acogió este viernes, 24 de octubre, la solicitud de imputación de cargos por los delitos de peculado y corrupción de funcionario público contra siete personas que fueron beneficiadas con auxilios económicos por parte del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu), confirmó la fiscal Azucena Aizpurúa al culminar la audiencia.

“A tres se le imputaron por peculado por extensión y adicional por el delito de cohecho o corrupción de funcionarios públicos. Al resto solo por el delito de corrupción de servidores públicos”, detalló la fiscal.

La fiscal presentó cargos contra Giancarlo Modelo, Ulises Gabriel Adames, Christopher Gracia, Félix Moulanier, Hussein Bolívar Pitti, Kennedy Ariel Vargas y Anel García.

Agregó Aizpurúa, que la audiencia de hoy, estaba agendada para 12 personas, “sin embargo, 5 de ellas no se presentaron, (tres están en el exterior y dos presentaron incapacidad médica)”.