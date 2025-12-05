INADEH y Canadá impulsan la sostenibilidad y el empoderamiento indígena con capacitaciones agrícolas

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) anunció que culminó con éxito un proyecto de cooperación internacional con Canadá, enfocado en fortalecer las competencias de instructores y mujeres indígenas para promover el desarrollo productivo sostenible en todo el país.

La iniciativa permitió la capacitación de 92 instructores en agricultura sostenible y emprendimiento, conocimientos que ahora multiplicarán en sus centros, comunidades y territorios de impacto, indicaron del INADEH.

Agregaron que, “el proyecto impactó a 10 provincias y 2 comarcas, con una participación equilibrada: 56 hombres y 36 mujeres”.

La segunda fase del proyecto apostó directamente por el empoderamiento femenino, capacitando a un grupo de 10 mujeres indígenas en técnicas aplicadas a la productividad agrícola y la autonomía económica.

Además, tres instructores formados en la primera etapa se integraron como facilitadores, garantizando la sostenibilidad del modelo formativo, explicaron de la entidad.

De acuerdo con el INADEH, “este esfuerzo conjunto abre paso al desarrollo de una nueva oferta académica especializada, diseñada para responder a los desafíos actuales del sector agroproductivo y generar más oportunidades de crecimiento económico en comunidades rurales del país”.

“El conocimiento se cultiva y se cosecha en resultados. Con esta alianza, Panamá le apuesta al talento, la sostenibilidad y la transformación de vidas”, concluyeron.