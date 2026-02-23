Incautan 1,777 paquetes de droga con destino al Reino Unido

Un total de 1,777 paquetes de presunta sustancia ilícita fueron detectados por unidades del Servicio Nacional Aeronaval (Aeronaval) durante labores de control y análisis de carga en una terminal portuaria del Caribe panameño, en la provincia de Colón.

El hallazgo se produjo en medio de tareas de inteligencia, perfilamiento y verificación desarrolladas por la Sección de Inteligencia Portuaria, que identificó inconsistencias en dos contenedores que viajaban a bordo de un buque mercante en tránsito por Panamá. Tras una inspección más detallada, las unidades detectaron alteraciones en los sellos de seguridad de ambos contenedores.

De acuerdo con la trazabilidad de la carga, esta había salido de Guayaquil, Ecuador, y tenía como destino final el London Gateway Port, en el Reino Unido.

Luego de coordinar con la Fiscalía de Drogas de Panamá, se procedió con el desembarco de los contenedores y la inspección formal, aplicando los protocolos de verificación física y tecnológica correspondientes para las diligencias de allanamiento y registro.

Con esta incautación, el Servicio Nacional Aeronaval supera las 16.8 toneladas de sustancias ilícitas decomisadas en lo que va del año, como resultado de 14 operaciones ejecutadas bajo el Plan Firmeza y la operación Escudo Protector, estrategias orientadas a reforzar la seguridad y combatir el narcotráfico internacional.