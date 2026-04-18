Incautan armas y droga en El Chorrillo

La Policía Nacional, en el marco de la Operación Intervención Territorial Focalizada y en coordinación con la Fiscalía de Droga, realizó un allanamiento en un apartamento ubicado en El Chorrillo, logrando el decomiso de un fusil AK-47 con su cargador, una pistola Glock con dos proveedores y 68 municiones de diversos calibres.

Además de las armas de fuego, durante el operativo se encontró un loro en cautiverio, que fue trasladado a un centro de protección animal, agregaron de la PN.

Todos los indicios fueron remitidos a las autoridades correspondientes para los trámites legales pertinentes.