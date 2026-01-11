Incendio de masa vegetal es controlado en el Parque Nacional Volcán Barú

El Ministerio de Ambiente informó que la noche de ayer 10 de enero, se registró un incendio de masa vegetal en el sector de Los Llanos, antiguo vertedero, ubicado dentro del Parque Nacional Volcán Barú, en la provincia de Chiriquí.

De acuerdo con la entidad, el siniestro fue atendido de manera oportuna gracias a la rápida y efectiva intervención del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP), específicamente de la zona de Bugaba, quienes actuaron en coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) y la Policía Nacional.

Asimismo, el ministerio destacó que la acción conjunta de las instituciones permitió controlar la situación y evitar una mayor afectación al área protegida, reiterando el llamado a la ciudadanía a extremar las medidas de prevención para evitar incendios en zonas forestales y parques nacionales.