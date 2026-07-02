Incendio en el Casco Antiguo está en fase de liquidación y bomberos investigarán las causas

El incendio registrado en el área del Casco Antiguo, específicamente en la avenida Eloy Alfaro, fue controlado por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, que mantiene las labores de liquidación para extinguir por completo los puntos de calor entre los escombros.

El capitán Humberto De León informó que, hasta las 2:30 p.m., ya no había llamas activas dentro de la estructura afectada y que los bomberos continuaban reduciendo la temperatura del material combustible parcialmente consumido para evitar una posible reignición.

Las autoridades señalaron que estas labores forman parte del protocolo previo al inicio de las investigaciones que permitirán determinar el origen del incendio.

De manera preliminar, se estima que dos inmuebles resultaron afectados por el siniestro.

El Cuerpo de Bomberos indicó además que la avenida Eloy Alfaro permanecerá cerrada durante el resto del día mientras concluyen las labores operativas. Posteriormente, personal de la Oficina de Seguridad, junto con especialistas de Criminalística, realizará las diligencias para establecer las causas del incendio.

Entretanto, el área permanecerá bajo custodia del Servicio de Protección Institucional (SPI).