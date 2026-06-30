Incendio en residencia de Dos Mares es controlado por los bomberos

Un incendio se registró la tarde de este martes en una residencia ubicada en la barriada Dos Mares, en el sector de El Dorado, lo que motivó la movilización de unidades del Cuerpo de Bomberos de Panamá y la suspensión temporal del suministro eléctrico en el área.

Personal de las estaciones de Carrasquilla, San Miguelito y Calidonia participaron en las labores para controlar el siniestro, que fue extinguido por los bomberos.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas heridas ni sobre las causas del incendio.

Como medida de seguridad y a solicitud del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá, la empresa Naturgy suspendió temporalmente el suministro de energía eléctrica en el sector de Panamá Metro donde se ubica Dos Mares.