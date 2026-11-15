Incendio se registra en el sector de La Macarronera, en Calidonia

Un incendio se registró cerca de las 11:00 p. m. del sábado 14 de noviembre en el sector conocido como La Macarronera, en el corregimiento de Calidonia, ciudad de Panamá.

Unidades del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para atender la emergencia, mientras que personal de la Policía Municipal y de Gestión Social de la Alcaldía de Panamá se trasladó para brindar asistencia a las familias afectadas, conocer su situación e identificar sus necesidades.

La Alcaldía de Panamá dio a conocer lo ocurrido a través de sus redes sociales y señaló que su personal se mantenía en el área para atender a los afectados.