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Incendios de masa vegetal encabezan emergencias atendidas por los bomberos

Incendios de masa vegetal encabezan emergencias atendidas por los bomberos
ML | Incendio de masa vegetal.
Redacción
23 de marzo de 2026

Un total de 466 emergencias fueron atendidas por los bomberos en las últimas 72 horas, informó el Mayor Andrés Espinosa, Coordinador Nacional de Despacho de Emergencia y Comunicación.

Entre los principales incidentes registrados destacan 72 incendios de masa vegetal, 26 accidentes de tránsito, 24 incendios de basura, 7 incendios vehiculares y 4 incendios estructurales.

Espinosa expresó que “la atención de estos incidentes evidencia la alta demanda operativa y la capacidad de respuesta oportuna del personal bomberil a nivel nacional”.

Las autoridades reiteraron la importancia de evitar quemas indiscriminadas, especialmente durante la temporada seca, ante el incremento de incendios de masa vegetal.

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