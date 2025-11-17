$!Incrementan los vendedores en los semáforos de la ciudad

La cantidad de vendedores ambulantes en los semáforos de la ciudad sigue aumentando debido a la falta de trabajo, por lo que algunos sectores sociales reiteran que la actividad debe ser evaluada por las entidades competentes.

De acuerdo con el consultor laboral René Quevedo, la proliferación de personas dedicadas a la venta informal es un síntoma directo de la coyuntura económica actual. Según detalló, entre 2023 y 2025 Panamá perdió el 80% de sus exportaciones y alrededor de 70 mil puestos de trabajo, lo que ha hecho que muchas personas se dediquen a este tipo de oficio.

Quevedo advirtió que la situación mejorará en la medida que se le pueda inyectar liquidez a la economía, particularmente en las actividades del sector interno, que generan 8 de cada 10 empleos, lo que mitigaría de cierto modo la informalidad y en este sentido los que se dedican a la actividad.

Por su parte, Kenia Batista trabajadora social, señaló que este fenómeno comenzó con la llegada de migrantes, especialmente de nacionalidad cubana, que adoptaron la venta en semáforos como medio de subsistencia. Con el tiempo, muchos panameños se sumaron a esta forma de trabajo debido a la falta de oportunidades laborales.

Aunque no existen datos exactos de cuantos vendedores se encuentran en los semáforos, según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), Panamá alcanzó el 49.3%, que representa 1,566,014 personas que se dedican al trabajo informal, datos que incluyen a los comerciantes de semáforos.