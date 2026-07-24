Influenza deja 55 defunciones y crecen las enfermedades respiratorias

Las enfermedades respiratorias continúan representando un importante desafío para la salud pública en el país, así lo expresaron las autoridades sanitarias. De acuerdo con el más reciente informe de vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud (Minsa), la influenza ha cobrado 55 vidas en lo que va de 2026, mientras que los casos de infecciones respiratorias agudas graves (IRAG) muestran un incremento en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Según el MINSA, del total de las defunciones registradas por esta complicación, el 58.2% corresponde a hombres. Además, el grupo de mayor vulnerabilidad continúa siendo el de personas de 65 años y más, que concentra el 60% de las muertes. Le siguen los menores de un año, quienes representan el 12.7% de los fallecimientos registrados.

En cuanto al síndrome gripal, la entidad de salud detalló que en lo que va del año se han enumerado 22,616. Por otro lado, las Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG), que incluyen bronconeumonías y neumonías, también mantienen una tendencia al alza. Durante la semana epidemiológica 26 se notificaron 468 casos, mientras que el acumulado anual alcanza los 9,634 pacientes.

Estas cifras superan las establecidas en el mismo periodo de 2025, cuando se reportaron 287 casos durante la semana 26 y un acumulado de 9,365.

Sobre estos casos de enfermedades respiratorias, Catherine Castillo, Epidemiológica del Minsa, explicó que, “en el caso de los virus respiratorios y otras enfermedades de este tipo que circulan en el país, no es posible diferenciarlos únicamente por los síntomas clínicos. Por ello, recomiendo realizarse pruebas de laboratorio para confirmar el diagnóstico”.

Indicó que “las personas con enfermedades preexistentes, como hipertensión, diabetes o asma, tienen un mayor riesgo de desarrollar complicaciones”. En ese sentido, reiteró la importancia de la vacunación, especialmente durante la temporada de lluvias, cuando la humedad favorece la circulación de los virus respiratorios entre la población.

Asimismo, recomendó utilizar mascarillas, evitar las aglomeraciones y lavarse las manos constantemente.