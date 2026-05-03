Inicia campaña de reforestación 2026 con intervención en el Parque Nacional Soberanía

La campaña de reforestación 2026 del Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE), que inició este 3 de mayo, tiene contemplado reforestar 1,320 hectáreas con especies nativas en todo el país a través de la Dirección Forestal (DIFOR), enfocándose en áreas protegidas, zonas de amortiguamiento, tierras nacionales y corredores a lo largo de los ríos a nivel nacional.

“La campaña de reforestación del 2026 de MiAMBIENTE que iniciamos en el día de hoy representa un paso concreto para cuidar y recuperar nuestra naturaleza. Con el trabajo en conjunto entre el sector público, la empresa privada y la sociedad civil, demostramos que cuando unimos esfuerzos, generamos impactos positivos reales”, dijo el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro durante el lanzamiento de la campaña de restauración ambiental y reforestación 2026.

Para inaugurar la campaña de reforestación hoy en el Parque Nacional Soberanía, en la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá, se dio la entrega de la orden de proceder a la empresa Environmental Consulting & Services, Inc. (Ecos Panamá) y se iniciaron los trabajos de reforestación de 50 hectáreas de tierras degradadas en las áreas protegidas en la provincia de Panamá (Norte y Metro), en el marco del proyecto Fortalecimiento a la Reforestación, por un monto de B/.131,877.50.

Se recordó que el 3 de mayo de cada año los campesinos y productores panameños celebran el Día de la Cruz, fecha en que tradicionalmente se inician las siembras agrícolas para aprovechar la llegada de las primeras lluvias.

En el Parque Nacional Soberanía los participantes plantaron 200 plantones de especies nativas de árboles incluyendo Cocobolo, Panamá, Guayacán, Fruta Pan y Espavé. Debido a que “estas tienen mayores índices de supervivencia con un mantenimiento mínimo y se adaptan mejor a suelos y lluvias locales. Además de ser especies de rápido crecimiento, capturan carbono, contribuyen a la protección de fuentes de agua y favorecen la biodiversidad”.