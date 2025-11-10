Inician actos protocolares del 10 de noviembre en La Villa de Los Santos

Desde La Villa de Los Santos se dio inicio este lunes, 10 de noviembre a los actos protocolares en conmemoración del Primer Grito de Independencia.

La actividad comenzó en el Parque Rufina Alfaro, donde el presidente de la República, José Raúl Mulino, encabezó el solemne acto de izar el pabellón nacional.

El mandatario estuvo acompañado por el honorable concejal Samuel Mora Pérez y la Guardia de Honor Presidencial, con quienes realizaron la entrega de una ofrenda floral en honor a los próceres de la independencia.