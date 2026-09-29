$!Instrumentistas amenazan con paro tras acuerdo de CSS con UDELAS

La Asociación Nacional de Instrumentadores Quirúrgicos de Panamá (ANIQP) informó que evalúa realizar un paro de labores a nivel nacional en las próximas semanas, luego de que la Caja de Seguro Social (CSS) y la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS), firmaran un acuerdo para que los egresados del Técnico en Instrumentación Quirúrgica, que trabajan en la CSS, cursen el Técnico en Ciencias de la Enfermería.

La presidenta de la ANIQP, Carmen Vega, manifestó que “los instrumentadores quirúrgicos ya contamos con formación profesional especializada, tenemos una preparación distinta a la de los enfermeros. Nuestro trabajo está enfocado en el área de operaciones”.

Vega señaló que “en lugar de fortalecer la atención sanitaria y elevar los estándares profesionales, este acuerdo podría representar un retroceso para el sistema de salud”.

Sin embargo, la presidenta de la junta directiva de la CSS, Eusebia Calderón de Copete, explicó que: “Este acuerdo lo que busca es fortalecer esa formación en recurso humano en salud, que es lo que necesitamos en todas las unidades ejecutoras, de tal forma que brindemos esa atención a la demanda de la población asegurada que lo necesita”.

Por su parte, Nicolasa Terreros, rectora de Udelas, explicó que la iniciativa responde a una política pública de salud impulsada por la CSS y el Ministerio de Salud (Minsa). Según indicó, ambas instituciones solicitaron establecer un plan complementario dirigido a los profesionales que se graduaron como técnicos en Instrumentación Quirúrgica en la universidad y que actualmente laboran en la CSS.

Terreros detalló que “se trata de aproximadamente 80 profesionales y que el programa busca ofrecerles la posibilidad de continuar su formación hasta obtener el título en Enfermería. Aclaró además que el convenio está dirigido exclusivamente a los técnicos graduados en UDELAS, debido a que también existen profesionales formados en otros institutos de educación superior”.