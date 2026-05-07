$!Intentan desalojar a 40 familias en Guabito, distrito de Changuinola

Unas 40 familias del corregimiento de Guabito, en el distrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro, se encuentran en una situación de incertidumbre ante la posible pérdida de los terrenos que han ocupado durante décadas, así lo informó la representante, Jennifer Ruiz.

De acuerdo a Ruiz, los afectados cuentan con evidencias de derecho posesorio; sin embargo, “los residentes no tienen los recursos económicos para costear una defensa legal”.

En tanto Yariela López, una de las residentes afectadas, detalló que “la preocupación surge luego de que supuestos nuevos propietarios bajo el nombre de una fundación alegaran la existencia de un título de propiedad”.

López sostiene que resulta extraño que los supuestos dueños reclamen derechos sobre las tierras, ya que incluso cuando estaba la anterior sociedad, que fue disuelta en 1958, las familias ya habitaban en el lugar sin ningún problema.

Asimismo expresó que solicitan “a las autoridades competentes que realicen una investigación exhaustiva para descartar cualquier posible fraude y garantizar que podamos conservar nuestros terrenos”.