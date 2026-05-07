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Intentan desalojar a 40 familias en Guabito, distrito de Changuinola

Desde hace dos meses los moradores de Guabito se encuentran amenazados de un desalojo

Intentan desalojar a 40 familias en Guabito, distrito de Changuinola
Cortesía | Panorámica del Corregimiento de Guabito, distrito de Changuinola, en Bocas del Toro.
Intentan desalojar a 40 familias en Guabito, distrito de Changuinola
Amilkar Rodriguez
07 de mayo de 2026

Unas 40 familias del corregimiento de Guabito, en el distrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro, se encuentran en una situación de incertidumbre ante la posible pérdida de los terrenos que han ocupado durante décadas, así lo informó la representante, Jennifer Ruiz.

De acuerdo a Ruiz, los afectados cuentan con evidencias de derecho posesorio; sin embargo, “los residentes no tienen los recursos económicos para costear una defensa legal”.

En tanto Yariela López, una de las residentes afectadas, detalló que “la preocupación surge luego de que supuestos nuevos propietarios bajo el nombre de una fundación alegaran la existencia de un título de propiedad”.

López sostiene que resulta extraño que los supuestos dueños reclamen derechos sobre las tierras, ya que incluso cuando estaba la anterior sociedad, que fue disuelta en 1958, las familias ya habitaban en el lugar sin ningún problema.

Asimismo expresó que solicitan “a las autoridades competentes que realicen una investigación exhaustiva para descartar cualquier posible fraude y garantizar que podamos conservar nuestros terrenos”.

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ANATI sin conocimiento

La Dirección de Mensura Catastral, de Masivo y titulación de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI), comunicó que “hasta este momento, no mantiene conocimiento formal ni expediente relacionado con la situación señalada respecto a la finca 69 en Guabito. No obstante la institución reiteró que mantiene como principio fundamental velar por la seguridad jurídica de las familias panameñas”.

Según los moradores afectados la situación inició hace dos meses, pero en las últimas semanas los han intentado desalojar.

“No logro entender a razón de qué, después de 50 años apareció un dueño con la intención desalojarnos de lo que ha sido nuestro. Queremos que las autoridades nos ayuden y que se logre esclarecer, ya que consideramos que puede ser un fraude”.

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