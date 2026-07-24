INTERPOL Panamá aprehende a panameño deportado desde Nicaragua por caso Rita Wald

La Policía Nacional informó que, a través de la Oficina Central Nacional (OCN) de INTERPOL Panamá, fue aprehendido Emilio Garzola Ruíz, quien llegó al país deportado desde Nicaragua y era requerido por las autoridades judiciales panameñas por su presunta vinculación con la investigación por la desaparición forzada de Rita Irene Wald Jaramillo, ocurrida el 17 de marzo de 1977 durante el régimen militar.

Según informó la institución, Garzola Ruíz era objeto de una Notificación Roja de INTERPOL Panamá emitida el 7 de julio de 2025 y fue ubicado en Managua, Nicaragua, el 30 de julio de 2025.

Rita Irene Wald Jaramillo, de 17 años, era estudiante y activista del movimiento estudiantil. Su desaparición ocurrió en un contexto marcado por violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar en Panamá.

Tras su llegada al territorio nacional, Emilio Garzola Ruíz quedó a órdenes de las autoridades judiciales, que continuarán con el proceso legal correspondiente.