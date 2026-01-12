Investigarán a uniformados por presunta “coima” a turista en carretera

Una presunta coima denunciada por un turista en la vía Panamericana es objeto de una investigación interna por parte de la Policía Nacional (PN), luego de que el caso se hiciera público a través de un video difundido en redes sociales.

Según el reporte oficial, la Dirección de Responsabilidad Profesional (DRP) inició un proceso para esclarecer los hechos relacionados con lo que ha sido señalado como un supuesto mal procedimiento policial durante un control en esta importante arteria vial del país.

En el comunicado oficial, la institución confirmó la apertura de la investigación y señaló que el objetivo es determinar si existió alguna irregularidad por parte de los uniformados involucrados. “La Dirección de Responsabilidad Profesional inicia una investigación con relación a un video que circula a través de las redes sociales sobre la denuncia de un supuesto mal procedimiento policial en la vía Panamericana”, indicó la Policía Nacional.

La entidad advirtió que, en caso de comprobarse la veracidad de la denuncia, se aplicarán las sanciones correspondientes conforme al reglamento disciplinario interno. “De comprobarse este acto, que va contra la ética profesional del uniformado, se le impondrá lo establecido en el reglamento disciplinario para la debida sanción”, precisó el comunicado.

“No se va a tolerar actos que empañen el buen nombre de la Institución, encargada de salvaguardar la seguridad e integridad de los ciudadanos”, subrayó el pronunciamiento.