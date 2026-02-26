ION garantiza abastecimiento pese al alza en insumos médicos

El Instituto Oncológico Nacional (ION) informó que, ante el reciente incremento en los costos de insumos médicos esenciales, especialmente soluciones salinas y dextrosa, activó de inmediato mecanismos administrativos y financieros para asegurar la continuidad de la atención a los pacientes.

La institución explicó que el alza en el mercado nacional impactó las adquisiciones previamente planificadas, encareciendo las licitaciones de productos indispensables para la hidratación, administración de medicamentos y diversos procedimientos clínicos.

El director general, Dr. Julio Javier Santamaría Rubio, junto a su equipo de trabajo, lideró reuniones estratégicas con distintas direcciones para evaluar alternativas que permitieran mitigar el impacto presupuestario sin comprometer la calidad ni la seguridad de los tratamientos. Estas acciones incluyeron la revisión de contratos vigentes y nuevas negociaciones con proveedores.

Gracias a esta gestión, el ION aseguró el suministro continuo de soluciones, evitando afectaciones en la atención de pacientes oncológicos. La entidad también agradeció el apoyo de las asociaciones amigas que han contribuido con donaciones para fortalecer el abastecimiento.

El ION reafirmó su compromiso con la eficiencia, la transparencia y la protección de la vida, reiterando que su prioridad siguen siendo los pacientes.