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Israel dona al Hospital Regional de Las Tablas máquina que produce agua potable del aire

Israel dona al Hospital Regional de Las Tablas máquina que produce agua potable del aire
ML | Autoridades bebiendo agua producida por la maquina Watergen.
Israel dona al Hospital Regional de Las Tablas máquina que produce agua potable del aire
ML | Equipo donado.
Israel dona al Hospital Regional de Las Tablas máquina que produce agua potable del aire
ML | Durante el acto de donación.
Redacción Web
30 de junio de 2026

El Hospital Regional Dr. Joaquín Pablo Franco Sayas, en Las Tablas, recibió una máquina capaz de producir agua potable a partir de la humedad del aire, como parte de una donación realizada por la Embajada de Israel y la empresa Watergen.

Según la información divulgada, el equipo beneficiará a pacientes, familiares, personal de salud y a la comunidad que recibe atención en este centro hospitalario.

Durante el acto de entrega, el embajador de Israel en Panamá, Mattanya Cohen, señaló que la donación busca fortalecer la cooperación entre ambos países y anunció la próxima visita de una delegación israelí de expertos en agua para compartir soluciones relacionadas con los desafíos hídricos que enfrenta la región de Azuero.

En la actividad también participaron la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, y el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, quienes expresaron su agradecimiento por el aporte realizado al hospital.

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