Jefe del Pentágono regresa a Panamá para reunirse con Mulino y supervisar ejercicios Panamax 2026

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, arribará a suelo panameño este miércoles en el marco de su segunda visita oficial a la nación centroamericana. El itinerario del funcionario estadounidense mantiene un marcado énfasis en consolidar la cooperación militar bilateral y arreciar el combate frontal contra las estructuras del narcotráfico.

Durante su despliegue oficial, el jefe del Pentágono encabezará una reunión de alto nivel con el mandatario panameño, José Raúl Mulino. Asimismo, entablará sesiones de trabajo bilaterales con altos funcionarios de la República de Colombia, con el propósito de coordinar nuevas estrategias frente a la seguridad transnacional. En el ámbito académico y político, el representante norteamericano dictará el discurso principal en el foro de la Coalición de las Américas contra los Cárteles (A3C).

En el plano operativo, Hegseth se trasladará a las áreas de adiestramiento para supervisar a las tropas de su país que participan en el Curso de Entrenamiento de Operaciones en la Selva. Finalmente, el secretario fiscalizará la ejecución de los ejercicios multinacionales Panamax 2026, unas maniobras estratégicas que movilizan a aproximadamente 1,200 unidades de fuerzas especiales con la misión de garantizar la protección de la vía interoceánica, según han informado fuentes oficiales.