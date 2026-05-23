Jornada para acercarse al llamado de servir al Señor

El primer Encuentro Vocacional del Seminario Mayor San José, en Ciudad de Panamá, avanzó en su segundo día de celebración hoy sábado 23 de mayo.

La Arquidiócesis de Panamá informó que “22 jóvenes de distintos barrios y periferias de la Arquidiócesis de Panamá participan de la Jornada Vocacional 2026 en el Seminario Mayor San José, bajo el lema ‘Jesús tiene una misión para ti’”.

En tanto, desde la cuenta oficial de Instagram del Seminario se recalcó que “llevamos a cabo un panel muy especial sobre la vida sacerdotal y la vida religiosa, un espacio donde los jóvenes pudieron resolver dudas y escuchar de primera mano lo hermoso que es consagrar la vida al Señor”.

La actividad se extiende hasta el al domingo 24 de mayo.