Dr. José Emilio Moreno Ramos asume la Rectoría de la Universidad de Panamá para el periodo 2026-2031 con una agenda de innovación y descentralización

Con un llamado a la unidad institucional y una hoja de ruta estructurada en ocho ejes estratégicos, 34 subejes y 190 líneas de acción, el Dr. José Emilio Moreno Ramos presentó este jueves las directrices que guiarán su gestión al frente de la Universidad de Panamá (UP) para el quinquenio 2026-2031.

Moreno Ramos, quien alcanzó la victoria electoral con el 56 % de los votos frente al 20 % obtenido por el segundo lugar, subrayó que este respaldo no representa un “cheque en blanco”, sino un mandato claro hacia la reconciliación y el trabajo colectivo.

“Desde hoy, somos el Rector de todos los universitarios”, afirmó la máxima autoridad académica, convocando formalmente a profesores, estudiantes y administrativos a sumarse al proyecto de desarrollo institucional, sin distinción de posturas previas en el proceso electoral.

La propuesta de transformación de la nueva administración contempla una modernización curricular orientada a responder a las demandas del mercado laboral y del entorno socioeconómico del país. Entre los anuncios más destacados figuran el fortalecimiento de áreas clave como Ciencia de Datos e Internet de las Cosas, así como la apertura de una carrera especializada en Inteligencia Artificial, complementada con programas de microcredenciales y prácticas profesionales.

En el plano estructural, el rector enfatizó la importancia de estrechar lazos con los tres Órganos del Estado, el sector empresarial y las organizaciones sociales, propiciando una participación de estos sectores en el diseño de planes de estudio y garantizando el respeto absoluto a la autonomía universitaria.

Descentralización y arraigo territorial

Reconociendo la magnitud del sistema universitario, compuesto por dos campus, 10 Centros Regionales, cinco extensiones y 26 programas anexos, el plan de trabajo prioriza la descentralización para otorgar mayores capacidades de gestión a los centros del interior del país, adaptando la oferta académica a las realidades provinciales.

Asimismo, se implementará un Servicio Social Universitario Integral enfocado en la intervención comunitaria coordinada y sostenible, y se ejecutarán acciones concretas en materia de sostenibilidad ambiental, tales como la reducción progresiva del uso de papel y sistemas de aprovechamiento de residuos orgánicos mediante biodigestores.

Compromiso de gestión y plan de 100 días

La agenda para los primeros 100 días de administración incluirá labores urgentes de mantenimiento y recuperación de espacios físicos, optimización de los servicios de conectividad a internet, alimentación y bienestar estudiantil, así como el fortalecimiento de los mecanismos de transparencia.

Moreno Ramos concluyó su discurso reiterando que su gestión estará cimentada en el diálogo continuo y la rendición de cuentas ante el Estado y la sociedad panameña.

“Las puertas de esta Rectoría estarán abiertas”, puntualizó, ratificando su disposición de conducir a la institución hacia una nueva etapa de calidad académica y vinculación nacional.