$!Jóvenes: paz social, salud y educación de calidad

A casi cinco meses de la instalación de la administración del presidente José Raúl Mulino, la población joven se ha abocado a exigir ser escuchada y tomada en cuenta en la toma de decisiones concernientes a la educación y la salud.

Tal es el caso de las reformas a la Caja de Seguro Social (CSS), iniciativa impulsada por el Órgano Ejecutivo, que se discute en la Asamblea Nacional (AN). Eliezer Rivera, de la Unión de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Panamá (UP), manifestó que “no hemos sido consultados. La juventud no fue consultada para proponer en la mesa de trabajo en la CSS. Ahora que tenemos la oportunidad de participar, se nos quiere desmeritar y decir que solamente venimos a buscar un escenario político”.

Aunque los jóvenes no se sienten representados en las mesas de discusiones de alto nivel, apelan a la voluntad del pueblo y la mayoría. En ese sentido, el artista digital Juan Gutiérrez subrayó que “el pueblo está mucho más alerta y pendiente frente a los actos de corrupción en general y más cuando estos afectan al futuro de todos, las decisiones del presente son decisivas”. En ese sentido, destacó que espera que los gobernantes sean conscientes de las repercusiones que podrían tener sus acciones.

La dirigente de la Red de Jóvenes Afropanameños Yannia Visuetti, coincidió en la necesidad de consultar y escuchar cuando se trata de temas que permean hacia todos los estratos sociales. “A veces pareciese que el gobierno olvida que el poder emana del pueblo y que las decisiones se consultan antes de tomarlas”. Añadió que espera que las próximas decisiones de esta administración lleguen como proyectos y no como una imposición que no acepta cambios.

En tanto, Edgar Ivan Cedeño del Movimiento Estudiantil Generación de la Transformación instó a las autoridades a que los problemas económicos no sean analizados solamente como números fríos o balances netos, porque “estamos hablando de personas. Eso implica un aspecto importante”.