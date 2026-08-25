Jubilados y pensionados exigen definir recursos y plazos para el aumento de pensiones menores a $600

Representantes de jubilados y pensionados de Panamá se reunieron en una mesa técnica con la diputada Graciela Hernández para analizar el proyecto de ley 491, el cual busca crear un fondo destinado a equiparar los ingresos de quienes perciben menos de 600 balboas. La normativa tiene como objetivo principal garantizar condiciones mínimas de dignidad y seguridad económica para este sector de la población.

Durante el encuentro, los dirigentes insistieron en la urgencia de establecer un cronograma definitivo, proponiendo que el primer pago de la nivelación se haga efectivo el 15 de enero de 2027. Olmedo Guillén, representante de la Confederación Nacional de Jubilados y Pensionados, enfatizó la necesidad de fijar plazos claros para evitar demoras en la aplicación de la ley.

Para viabilizar la medida, los participantes evaluaron diversas fuentes de financiamiento, tales como nuevos ingresos del Estado, recursos de concesiones, aportes de actividades económicas específicas y una revisión del gasto público que garantice la sostenibilidad del fondo.

Por su parte, la Caja de Seguro Social (CSS) indicó que cuenta con datos preliminares, pero se comprometió a entregar proyecciones actualizadas y cifras exactas sobre el costo fiscal y el número de beneficiarios en la próxima reunión de la mesa técnica, programada para el lunes 31 de agosto. En dicha sesión también participarán funcionarios de la Contraloría y del Fondo de Ahorro de Panamá para evaluar los escenarios financieros.