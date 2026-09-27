Juez de garantías decreta detención a sospechoso de asesinar a anciano de 80 años en Chepo

Un hombre permanecerá detenido provisionalmente por su presunta vinculación con el delito de homicidio agravado en perjuicio de un adulto mayor de 80 años. La medida cautelar fue lograda luego de que el Juzgado de Garantías acreditara en audiencia de solicitudes múltiples los cuatro riesgos procesales, entre los que destacan el peligro de fuga, la destrucción de medios de prueba y la gravedad de la conducta punible.

Según las investigaciones, el hecho ocurrió el pasado 25 de septiembre de 2026, pasadas las 5:00 p.m., en el sector de La Pedregosa, en Unión de Azuero, corregimiento y distrito de Chepo. En el lugar, el señalado presuntamente golpeó a la víctima en la cabeza con un objeto contundente, provocándole la muerte de manera instantánea.