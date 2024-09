Juez ordena prisión para el exalcalde de Colón, García apelará

Este jueves, 26 de septiembre, un juez negó el trabajo comunitario al exalcalde de Colón, Damaso García, condenado a 5 años de prisión.

García también mantiene inhabilitación para ejercer funciones públicas, por delito de peculado en perjuicio de Municipio de Colón.

Ante esta decisión, el exalcalde reaccionó indicando que “es una persecución política” y dijo que todavía tiene opciones de presentar otros recursos contra la sentencia.

“Yo no he estado en ninguna audiencia hoy, pero este es un proceso que se nos ha seguido desde hace más de 10 años. Nos han seguido atacando, pero en realidad no hay nada”, expresó el investigado.

El exalcalde comentó que “si a mí me van a acusar que hubo personas que agarraron y cobraron y no fueron a trabajar, y yo soy el que firmo los contratos, qué tengo que ver si ese es el trabajo de jefe de personal y jefe de despacho. Lo peor de todo es que fueron como 19 (los supuestos botellas) y solo me dejaron a mí en el expediente. Eso es una persecución política”.

“Hay que resistir. Todavía podemos presentar muchos recursos”, agregó.

Antecedentes

En una decisión anterior, una juez declaró penalmente responsable a Dámaso García, como autor del delito contra la administración pública, en la modalidad de diferentes formas de peculado en perjuicio del Municipio de Colón, y lo condenó a 60 meses de prisión.

De acuerdo con el Ministerio Público, “los hechos investigados se sustentan en el informe de auditoría especial realizado por la Contraloría General de la República, que determinó un perjuicio económico estatal por la cuantía de B/.59,986.60 debido a 19 personas nombradas que no se presentaban a laborar, pero que cobraban sus respectivos salarios”.

“Estas personas fueron nombradas en distintos departamentos del Municipio de Colón por el exalcalde, entre las fechas del 1 de enero de 2009 a 30 de junio de 2010”, revelaron las diligencias del MP.

En la investigación se formuló cargos a los 19 ciudadanos por el delito contra la administración pública en la modalidad de corrupción de funcionarios públicos (botellas). Sin embrago, a través de un auto de prescripción del 13 de abril de 2018, proferido por el Juzgado Segundo de Circuito Penal de Colón, se declaró prescrita la acción penal y el archivo del sumario a favor de estas personas, consta en información del MP.