Jueza rechaza dar detención provisional a Bernardo Meneses; la decisión será apelada

Este martes, 30 de septiembre, se informó que la jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Keila Martínez Espinosa, negó la solicitud de detención provisional presentada por el Ministerio Público, en el caso seguido al exdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), Bernardo Meneses, informaron del Órgano Judicial (OJ).

El exfuncionario está imputado por el delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado doloso agravado.

De acuerdo con el OJ, “en la audiencia celebrada ayer, lunes 29 de septiembre, el fiscal Argo Hyman solicitó la sustitución de las medidas cautelares personales, reporte periódico ante el Ministerio Público, prohibición de salida del país, entrega del pasaporte y prohibición de acercarse a las oficinas del IFARHU, por detención provisional”.

“Sin embargo, dicha solicitud fue negada por la jueza, al considerar que las medidas cautelares ya habían sido revisadas tanto por un tribunal de garantías como por los magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones”, explicaron. Antes de concluir el acto de audiencia, el Ministerio Fiscal anunció recurso de apelación contra la decisión de la jueza de garantías.

La audiencia de apelación quedó programada para el próximo 13 de octubre, a las 3:00 p.m., en la sala número 1 de las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio de Plaza Fortuna.

Este caso tiene su origen en una auditoría preliminar realizada por la Contraloría General de la República, la cual reveló múltiples irregularidades en la administración del IFARHU durante el quinquenio pasado.