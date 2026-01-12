Jueza valida dos acuerdos de responsabilidad penal e inicia juicio del caso Odebrecht

El primer día del juicio por el caso Odebrecht en Panamá estuvo marcado por la validación de dos acuerdos de pena, mediante los cuales Francisco Pérez Ferreira y Juan Carlos Espinosa aceptaron su responsabilidad penal, con condenas de 40 y 21 meses de prisión, respectivamente.

Con la lectura del Auto Mixto n.º 9, la jueza Baloísa Marquínez Morán dio inicio este lunes, 12 de enero de 2026, a la audiencia ordinaria del caso conocido como Odebrecht, en la que se dispuso el llamamiento a juicio de 25 personas investigadas por la presunta comisión del delito contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales, en perjuicio del Estado panameño.

Según el reporte oficial, la jueza Marquínez Morán, quien actúa como jueza adjunta ad honorem del Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales del Primer Distrito Judicial de Panamá, abrió formalmente el juicio pasadas las 9:00 a. m. en el Salón de Audiencias del Tribunal de Liquidación de Causas Penales, ubicado en el Palacio de Justicia Gil Ponce. Al acto judicial asistieron de manera presencial ocho personas procesadas, mientras que el resto participó de forma virtual.

Se detalló que durante la jornada, se realizó la presentación de los representantes del Ministerio Público, de los abogados defensores, tanto particulares como públicos, y del representante de la querella, el licenciado Alexis Rivera. Posteriormente, la jueza resolvió diversas solicitudes formuladas por las partes, entre ellas dos peticiones de validación de acuerdos de responsabilidad penal, uno presentado por la fiscal Ruth Morcillo y otro por un abogado de la defensa.

Tras esta decisión, la jueza procedió a individualizar los cargos imputados a cada una de las personas procesadas y absolvió consultas planteadas por los defensores relacionadas con el desarrollo del proceso judicial.

En la audiencia también se informó que el juicio se desarrollará de lunes a jueves, con un receso diario de 12:00 m. a 2:00 p. m., y concluirá a las 6:00 p. m., mientras dure su tramitación.

El expediente del caso Odebrecht, cuya investigación se inició en el año 2015, está conformado por aproximadamente 2,800 tomos, los cuales se encuentran digitalizados y disponibles para consulta de las partes.

En esta etapa del proceso figuran como imputados un expresidente de la República, exministros de Estado, empresarios y políticos, entre otros.