La AMP abre una investigación administrativa por el naufragio de la nave Anchovetas II

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) ha iniciado una investigación administrativa relacionada con el siniestro marítimo ocurrido el pasado sábado 16 de mayo del presente año, aproximadamente a cuatro millas náuticas al sureste de Puerto Caimito, en el que estuvo involucrada la nave Anchovetas II.

Personal del Departamento de Investigación de Asuntos Marítimos (DIAM) de la Dirección General de Marina Mercante (DGMM) informó que, de acuerdo con los registros preliminares, la embarcación zarpó desde un puerto autorizado y mantenía, al momento de su salida, la documentación reglamentaria vigente, incluyendo la patente de navegación y las licencias correspondientes de la tripulación.

“Como parte del proceso investigativo, personal técnico del DIAM recopilará toda la información necesaria para analizar el caso, determinar las posibles causas del accidente y emitir las recomendaciones pertinentes orientadas a prevenir sucesos similares en el futuro”, expresó la entidad en un comunicado.

En este incidente falleció el marino Denis Ponce, mientras que otros nueve tripulantes lograron salir con vida de la motonave.