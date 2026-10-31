La Asamblea Nacional concluye primera legislatura del tercer periodo de sesiones ordinarias

El pleno de la Asamblea Nacional concluyó este viernes la Primera Legislatura del Tercer Período de Sesiones Ordinarias, que comprendió del 1 de julio al 31 de octubre de 2026, con la aprobación de 11 proyectos de ley en tercer debate.

Durante la jornada de cierre, presidenta del órgano legislativo, Shirley Castañedas agradeció a la junta directiva, diputados principales y suplentes por su participación y constancia durante este periodo, indispensable para la aprobación de leyes en beneficio del país.

También envió un mensaje de aliento al pueblo panameño tras el terremoto del pasado 9 de octubre, con un llamado a que la solidaridad sea más grande que el miedo y la esperanza más fuerte que cualquier adversidad.

El cierre se da previo al inicio de las fiestas patrias de noviembre, con un llamado a sentirse orgullosos de ser panameños.