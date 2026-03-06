La Asep solicita a Acodeco investigar aumentos recurrentes en planes de empresas telefónicas

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) solicitó formalmente este viernes 6 de marzo a la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) iniciar una investigación a las empresas telefónicas ante los aumentos recurrentes de precios aplicados a diversos planes de servicios.

De acuerdo con la ASEP, las empresas TIGO y Cable & Wireless Panamá han implementado incrementos de precios en los últimos años en planes asociados a los servicios de internet residencial, telefonía móvil pospago, telefonía fija y televisión pagada, situación que ha generado inquietud y malestar entre los usuarios.

Detalla la autoridad que, en el mercado de telecomunicaciones en Panamá, diseñado bajo un esquema de libre competencia, las empresas telefónicas pueden fijar sus precios conforme a las reglas del sector. Si bien estas empresas concesionarias han cumplido con la formalidad de comunicar dichos incrementos con una anticipación mínima de treinta (30) días calendario, conforme a lo establecido en la normativa, la ASEP considera necesario que la ACODECO evalúe si los aumentos aplicados por distintos operadores en periodos similares podrían estar afectando las condiciones de libre y leal competencia en el mercado.

Por otra parte, la ASEP, como parte de su fiscalización continua, realizó el pasado 21 de febrero inspecciones a las empresas Tigo y Cable & Wireless Panamá, en las que se detectaron deficiencias en procesos de atención y gestión de solicitudes de los usuarios. Entre los aspectos observados se encuentran la obligación de mantener visible el Reglamento de Deberes y Derechos de los Usuarios, así como la necesidad de mejorar los tiempos de atención y la efectividad en la gestión de solicitudes. La entidad reguladora advirtió que, de persistir estas situaciones, se procederá con la aplicación de las medidas sancionatorias previstas en la ley.

La ASEP reiteró que se mantendrá reforzando sus acciones de fiscalización a nivel nacional sobre todas las empresas concesionarias, como parte de su compromiso de garantizar servicios públicos de calidad, continuos y confiables para la población.