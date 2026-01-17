La Asociación Contra el Cáncer presenta su nueva directiva nacional para el período 2026–2028

La Asociación Nacional Contra el Cáncer (ANCEC) anunció la renovación de su Junta Directiva Nacional para el período 2026–2028, reafirmando su compromiso con el fortalecimiento institucional y la lucha integral contra el cáncer en Panamá.

La nueva junta será presidida por Vanessa Olarte de Cruz, quien asume el liderazgo acompañada de un equipo con amplia trayectoria y vocación de servicio. La directiva quedó conformada por el doctor Blas Degracia como vicepresidente, Alicia Gordón como secretaria, la profesora Olivia de Salas como tesorera y Doris de Cortes en el cargo de síndica.

Asimismo, se renovaron los cargos de directores, quedando designados Matilde González como directora de Educación y Divulgación; el doctor Abdiel Díaz como director Técnico-Científico; Dorai Visuetti como directora de Fortalecimiento al Voluntariado; la doctora Joyce Miranda como directora de Apoyo al Paciente; Niko de Fraga como responsable de Recaudación de Fondos; e Itzel Torres en el área de Promoción de la Causa.

La nueva nómina directiva asumirá funciones bajo el lema “Unidad y Experiencia”, reflejando la combinación de liderazgo, conocimiento y trabajo en equipo que guiará la gestión institucional durante el nuevo período.

Entre los principales objetivos planteados por la Junta Directiva destacan la construcción de una nueva sede para ANCEC, el aumento del número de voluntarios activos a nivel nacional y la implementación de programas de capacitación continua para el voluntariado, además de otras iniciativas orientadas a fortalecer el impacto social de la organización.

Con esta renovación, ANCEC reiteró su compromiso de continuar trabajando por el bienestar de los pacientes con cáncer y sus familias, promoviendo la prevención, la educación y el acompañamiento solidario en todo el país.