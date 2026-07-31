La ATTT impone 84 infracciones durante operativo contra vehículos mal estacionados en Bella Vista

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) informó que impuso 84 infracciones durante un operativo de fiscalización realizado en conjunto con la Junta Comunal de Bella Vista para sancionar a conductores que mantenían sus vehículos mal estacionados.

La jornada se desarrolló en puntos estratégicos del corregimiento, entre ellos la intersección de Vía Veneto con Vía España, la ciclovía de Bella Vista, la calle Margarita Vallarino y la avenida 6B Sur, con el objetivo de liberar las vías y mejorar la circulación vehicular y peatonal.

De acuerdo con la entidad, las infracciones más recurrentes correspondieron al artículo 64 del Reglamento de Tránsito, por estacionarse de forma indebida, y al artículo 59, por desatender las señales de tránsito.

La ATTT señaló que estas conductas afectan la movilidad y representan un riesgo para peatones y ciclistas, por lo que reiteró el llamado a los conductores a respetar las normas de tránsito y los espacios públicos para contribuir al orden y la seguridad vial.