La ATTT se reúne con usuarios del transporte público para abordar quejas y propuestas

El director general de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Nicolás Brea, se reunió con representantes de usuarios del transporte público colectivo y selectivo, con el objetivo de conocer sus inquietudes sobre el servicio.

En el encuentro también participó Marcelino Isaías, director de Educación Vial y Defensa del Usuario. La reunión se realizó en la sede de la entidad, donde los delegados expusieron “inquietudes, necesidades y propuestas de quienes utilizan diariamente el servicio de transporte público en Panamá”.

Según el reporte, durante la jornada se discutieron temas relacionados con la calidad del servicio, seguridad y trato al usuario. Según la información oficial, se abordaron “temas prioritarios que inciden directamente en la experiencia del pasajero”, con énfasis en la necesidad de mejorar la atención al ciudadano.

Los representantes de los usuarios plantearon aspectos que, según indicaron, requieren atención inmediata para mejorar el servicio.

Por su parte, las autoridades de la ATTT expusieron las acciones que desarrollan, entre ellas “la hoja de ruta estratégica que la institución está implementando”, la cual contempla mantener canales de denuncia y reforzar la fiscalización para garantizar el cumplimiento de las normas.