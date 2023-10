“La Caja no tiene secretos y los panameños deben valorar el costo de los servicios que brinda”, revela Lau

Los usuarios de la institución tienen el derecho a conocer y el deber de valorar el costo de los servicios de salud que se les brinda, así lo ratificó el Enrique Lau Cortés, director general de la Caja de Seguro Social (CSS).

En la gira de evaluación a las unidades ejecutoras de Herrera y Los Santos, el director general anunció que se emitirá una especie de notificación para que “sepa el costo de los servicios que la Caja le brinda porque, muchas veces no se valora lo que la caja brinda a cambio de la cuota mensual que se descuenta de su salario”.

A manera de ejemplo, Lau señaló que “cuando se va a una consulta el ahorro puede estar entre 10 a 20 balboas; cuando se hace un laboratorio puede estar entre 25 a 30 balboas; para una resonancia magnética el ahorro puede ser mayor a cien balboas y con una cirugía, de cualquier naturaleza, el ahorro puede estar entre los 30 mil a 40 mil balboas”.

Se detalló que al tomar 600 balboas mensuales como sueldo promedio, la cuota es de 3 balboas mensuales para cubrir incapacidades y una porción para el subsidio de maternidad.

“No se pagan las medicinas, no se pagan los hospitales, no se pagan los insumos. No se paga nada de eso”, añadió el director general.

“La Caja de Seguro Social opera bajo un modelo de datos abiertos. La Caja no tiene secretos y cualquier panameño, asegurado o no, puede saber cómo está el estado financiero de la institución y la forma como se han manejado los escasos recursos de la institución”, dijo finalmente Lau.