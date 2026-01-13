La CCIAP destaca avances y desafíos que enfrenta Panamá en el sector salud

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), en conjunto con el observatorio Panamá Cuéntame, presentó este martes, 13 de enero, el Octavo Informe de Calidad de Vida, un estudio especializado que evalúa el estado de la salud y el bienestar de la población panameña durante el período 2019-2024, a partir de indicadores objetivos y subjetivos.

El informe reveló que la población se percibe mayormente sana, aunque vulnerable, especialmente en los sectores de menores ingresos. Además, se evidenció que la escasez de medicamentos es un problema recurrente en el sistema público de salud, situación que contrasta con el sector privado, el cual presenta una mayor disponibilidad.

El estudio también destacó que el sistema público continúa siendo el principal proveedor de servicios de salud, más por necesidad que por preferencia. A esto se suma una baja cultura de prevención, un uso limitado de servicios digitales y una preocupante situación en salud mental, marcada por altos niveles de estrés y agotamiento, pero con escasa búsqueda de atención profesional. En casos de violencia doméstica, aunque la atención médica resulta adecuada cuando se recibe, pocas personas acceden al sistema de salud.

Durante la presentación del informe, el presidente de la CCIAP, Juan Arias, subrayó que “el desarrollo económico no puede desligarse del bienestar de la población. En la Cámara tenemos algo claro; no hay desarrollo económico si no hay desarrollo humano. No se puede hablar de progreso cuando las personas no tienen acceso oportuno y digno a servicios de salud”.

Por su parte, Hernán Arjona, coordinador del observatorio Panamá Cuéntame, señaló que “los factores económicos influyen directamente en la salud mental de la población, ya que la presión financiera y los problemas sociales incrementan los niveles de ansiedad y estrés, situación reflejada claramente en las estadísticas del informe”.